Wanessa Camargo e Bruno Bevan - Reprodução / Instagram

Wanessa Camargo e Bruno BevanReprodução / Instagram

Publicado 23/04/2026 09:19

Rio - Após tornarem público o relacionamento, Wanessa Camargo e Bruno Bevan compartilhou uma foto juntinhos no stories do Instagram, publicada na tarde desta quarta-feira (22).

Na primeira postagem, Bruno escreveu apenas “ela”, acompanhado de um emoji de coração. Pouco depois, Wanessa republicou a imagem e respondeu na mesma linha: “ele”, também com o símbolo. A troca rápida repercutiu entre seguidores, que reagiram com mensagens de apoio. “Cuida bem dela”, comentou um internauta. “Vivaaaa o amor”, publicou um fã-clube dedicado à cantora.

O relacionamento já dava sinais desde o início do ano. Em fevereiro, os dois foram vistos juntos durante o Carnaval, circulando pela Marquês de Sapucaí, o que levantou suspeitas entre fãs.

Bruno Bevan atua como ator e modelo e acumula participações em produções da TV Globo, como O Outro Lado do Paraíso, A Dona do Pedaço e Além da Ilusão. Nas redes, costuma dividir a rotina entre trabalhos e atividades esportivas, como surfe, jiu-jitsu e musculação.

Wanessa não assumia publicamente um relacionamento desde o término com Dado Dolabella, com quem manteve um namoro de idas e vindas ao longo dos anos. Antes disso, a artista foi casada com o empresário Marcus Buaiz, união que durou de 2007 a 2022 e resultou em dois filhos: José Marcus e José Francisco.