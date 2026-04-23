Wanessa Camargo e Bruno BevanReprodução / Instagram
Assumidos, Wanessa Camargo e Bruno Bevan exibem momento juntos em foto
Cantora abriu o jogo sobre o romance com o modelo recentemente
Rio - Após tornarem público o relacionamento, Wanessa Camargo e Bruno Bevan compartilhou uma foto juntinhos no stories do Instagram, publicada na tarde desta quarta-feira (22).
Na primeira postagem, Bruno escreveu apenas “ela”, acompanhado de um emoji de coração. Pouco depois, Wanessa republicou a imagem e respondeu na mesma linha: “ele”, também com o símbolo. A troca rápida repercutiu entre seguidores, que reagiram com mensagens de apoio. “Cuida bem dela”, comentou um internauta. “Vivaaaa o amor”, publicou um fã-clube dedicado à cantora.
O relacionamento já dava sinais desde o início do ano. Em fevereiro, os dois foram vistos juntos durante o Carnaval, circulando pela Marquês de Sapucaí, o que levantou suspeitas entre fãs.
Bruno Bevan atua como ator e modelo e acumula participações em produções da TV Globo, como O Outro Lado do Paraíso, A Dona do Pedaço e Além da Ilusão. Nas redes, costuma dividir a rotina entre trabalhos e atividades esportivas, como surfe, jiu-jitsu e musculação.
Wanessa não assumia publicamente um relacionamento desde o término com Dado Dolabella, com quem manteve um namoro de idas e vindas ao longo dos anos. Antes disso, a artista foi casada com o empresário Marcus Buaiz, união que durou de 2007 a 2022 e resultou em dois filhos: José Marcus e José Francisco.
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