Belo e o enteado, ZionReprodução/Instagram
Belo é surpreendido por enteado com presente
Cantor completou 52 anos nesta quarta-feira (22)
Rio - Após ganhar uma festa de aniversário dos colegas de elenco, o cantor Belo seguiu com as comemorações. A influenciadora Rayane Figliuzzi compartilhou registros do filho Zion entregando presentes de aniversário ao namorado, que completou 52 anos nesta quarta-feira (22). Nos vídeos, Zion pede que Belo feche os olhos para receber a sacola, então sobe no colo do padrasto para abrir o presente junto com ele.
O primeiro item é uma sunga azul para Zion. Depois, Belo abre a caixa e ganha o mesmo item. "Esse é do papai Marcelo", diz Rayane no vídeo. "Pra gente usar junto", comenta o cantor. "Você gostou, filho? Pra vocês irem na piscina juntos", completa a influenciadora.
Além dos vídeos de Belo com o filho, Rayane postou uma foto do amado com uma declaração de aniversário. "Feliz aniversário, meu amor! Amo cada uma de suas versões, pois você é uma pessoa incrível e única. Obrigada por ser tão querido por todos nós e por iluminar nossas vidas com seu carinho e alegria. Que seu dia seja repleto de amor, sorrisos e momentos especiais. Te amo muito!", escreveu.
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