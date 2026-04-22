Belo comemorou aniversário entre as gravações de ’Três Graças’ - Reprodução/Instagram

Belo comemorou aniversário entre as gravações de ’Três Graças’Reprodução/Instagram

Publicado 22/04/2026 17:43

Rio - Belo completou 52 anos nesta quarta-feira (22) e comemorou a data especial nos bastidores da novela "Três Graças", na qual dá vida ao personagem Misael. O cantor foi recebido pelos colegas de elenco com um bolo de chocolate e velas.

fotogaleria

"Viva, Belo", escreveu Mell Muzzillo. Já Guthierry Sotero divulgou um registro do artista oferecendo um pedaço de bolo para Fernanda Rocha, preparadora de elenco do folhetim. "Amores. Feliz vida, mestre", afirmou o intérprete de Junior.

Na trama de Aguinaldo Silva, Misael busca justiça pela morte da mulher após uso dos remédios falsos distribuídos por Santiago Ferette, vivido por Murilo Benício. O viúvo reencontra Consuelo, ex-namorada do personagem, interpretada por Viviane Araújo. A atriz e o cantor viveram um relacionamento entre 1998 e 2007.