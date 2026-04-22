Andressa Ferreira e Thammy Miranda registram primeiro encontro dos filhos na maternidade - Reprodução Instagram

Andressa Ferreira e Thammy Miranda registram primeiro encontro dos filhos na maternidadeReprodução Instagram

Publicado 22/04/2026 18:49

Rio - O nascimento de Vicente rendeu um momento daqueles de derreter o coração. Nesta quarta-feira (22), Andressa Ferreira e Thammy Miranda dividiram nas redes o instante em que Bento conhece o irmão pela primeira vez.



Gravado ainda na maternidade, o vídeo mostra o primogênito se aproximando com cuidado do bebê, que nasceu no dia 13 de abril, em São Paulo, medindo 53 centímetros e pesando 4,2 kg.

Enquanto observa a cena, Andressa orienta o filho: "Não precisa ter aflição. Pode dar um beijo".



Curioso e atento, Bento segura o irmão no colo e reage com surpresa ao vê-lo de perto. O menino é o filho mais velho do casal e tem 5 anos.