Lexa evita ver cenas de beijo do marido em novelas verticaisReprodução Instagram

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Rio - Lexa divertiu os fãs ao admitir que ainda sente um certo ciúme do marido, Ricardo Vianna, nesta quarta-feira (22). A cantora contou que acompanha o sucesso do ator nas novelas verticais, mas prefere pular as cenas mais românticas.
"Ele está gravando várias novelas e está bombando, porém, eu não assisto os episódios que têm beijo. Estou amadurecendo ainda... Estou 'verde' ainda para o assunto", disse, ao comentar a repercussão do galã entre as fãs.
Atualmente, o ator integra o elenco da novela vertical de romance "De Repente Casados". Ele também já chamou atenção do público ao fazer uma participação especial em "Vale Tudo", remake exibido em 2024.