Lexa evita ver cenas de beijo do marido em novelas verticais - Reprodução Instagram

Lexa evita ver cenas de beijo do marido em novelas verticaisReprodução Instagram

Publicado 22/04/2026 15:44

Rio - Lexa divertiu os fãs ao admitir que ainda sente um certo ciúme do marido, Ricardo Vianna, nesta quarta-feira (22). A cantora contou que acompanha o sucesso do ator nas novelas verticais, mas prefere pular as cenas mais românticas.

"Ele está gravando várias novelas e está bombando, porém, eu não assisto os episódios que têm beijo. Estou amadurecendo ainda... Estou 'verde' ainda para o assunto", disse, ao comentar a repercussão do galã entre as fãs.

Atualmente, o ator integra o elenco da novela vertical de romance "De Repente Casados". Ele também já chamou atenção do público ao fazer uma participação especial em "Vale Tudo", remake exibido em 2024.