Paolla Oliveira aposta em poses de modelo em novo ensaio e arranca elogios: ’Parece uma miragem’ - Reprodução Instagram

Paolla Oliveira aposta em poses de modelo em novo ensaio e arranca elogios: ’Parece uma miragem’Reprodução Instagram

Publicado 22/04/2026 21:10 | Atualizado 22/04/2026 21:12

Rio - Paolla Oliveira, de 44 anos, chamou atenção nas redes sociais nesta quarta-feira (22) ao divulgar imagens de um novo ensaio fotográfico. Nas fotos, a atriz surge com atitude de passarela, explorando diferentes produções, de um conjunto de crochê em tom creme a combinações com cintos marcantes.