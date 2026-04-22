Paolla Oliveira aposta em poses de modelo em novo ensaio e arranca elogios: ’Parece uma miragem’Reprodução Instagram
Nos comentários, os seguidores reagiram em peso. "Sublime, tem conceito para definir essa postura, não. Divina, não é à toa que é tão reverenciada", escreveu um perfil. "Em questão de beleza, Paolla desconhece o limite", comentou outro. "Parece uma miragem de tão linda", disse mais um.
As fotos chegam pouco depois de um vídeo de Paolla Oliveira com Bella Campos viralizar nas redes, mostrando as duas dançando juntas. As atrizes, que estiveram no elenco de "Vale Tudo" (2025), devem contracenar novamente como rivais no thriller "A Estranha na Cama", previsto para 2027.
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