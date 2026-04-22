Paolla Oliveira aposta em poses de modelo em novo ensaio e arranca elogios: ’Parece uma miragem’Reprodução Instagram

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Rio - Paolla Oliveira, de 44 anos, chamou atenção nas redes sociais nesta quarta-feira (22) ao divulgar imagens de um novo ensaio fotográfico. Nas fotos, a atriz surge com atitude de passarela, explorando diferentes produções, de um conjunto de crochê em tom creme a combinações com cintos marcantes.
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Paolla Oliveira aposta em poses de modelo em novo ensaio e arranca elogios: 'Parece uma miragem' - Reprodução Instagram
Paolla Oliveira aposta em poses de modelo em novo ensaio e arranca elogios: 'Parece uma miragem' - Reprodução Instagram
Paolla Oliveira aposta em poses de modelo em novo ensaio e arranca elogios: 'Parece uma miragem' - Reprodução Instagram
Paolla Oliveira aposta em poses de modelo em novo ensaio e arranca elogios: 'Parece uma miragem' - Reprodução Instagram
Paolla Oliveira aposta em poses de modelo em novo ensaio e arranca elogios: 'Parece uma miragem' - Reprodução Instagram
Paolla Oliveira aposta em poses de modelo em novo ensaio e arranca elogios: 'Parece uma miragem' - Reprodução Instagram
Paolla Oliveira aposta em poses de modelo em novo ensaio e arranca elogios: 'Parece uma miragem' - Reprodução Instagram


Nos comentários, os seguidores reagiram em peso. "Sublime, tem conceito para definir essa postura, não. Divina, não é à toa que é tão reverenciada", escreveu um perfil. "Em questão de beleza, Paolla desconhece o limite", comentou outro. "Parece uma miragem de tão linda", disse mais um.

As fotos chegam pouco depois de um vídeo de Paolla Oliveira com Bella Campos viralizar nas redes, mostrando as duas dançando juntas. As atrizes, que estiveram no elenco de "Vale Tudo" (2025), devem contracenar novamente como rivais no thriller "A Estranha na Cama", previsto para 2027.