Paolla Oliveira e Bella Campos voltam a dançar agarradinhasReprodução / TikTok
As atrizes, que contracenaram como cunhadas no remake de "Vale Tudo", agora se preparam para viver rivais no novo thriller dirigido por Esmir Filho, com roteiro de Raphael Montes. O longa tem estreia prevista para 2027.
No vídeo compartilhado por Bella no TikTok, as duas aparecem coladas, descendo até o chão ao som de um funk. Em meio à brincadeira, Raphael Montes surge entre elas, o que rende uma legenda bem-humorada: “O nosso estranho na cama”.
A interação alimentou a imaginação do público, que passou a comentar sobre um possível romance entre as artistas. “Pare com essas brincadeiras gostosas”, escreveu uma seguidora. “E no final, ela conseguiu uma Roitman”, brincou outra, em referência à trama de "Vale Tudo". “Não sei de qual das duas eu tenho mais inveja”, comentou mais um fã.
| Paolla, Bella Campos e Raphael Montes ontem (22), na festa em comemoração pelo encerramento das gravações do filme ‘A Estranha na Cama’.— QG PAOLLA OLIVEIRA (@QGPaolla) April 22, 2026
via bellacampox no tktk pic.twitter.com/IgwvG2iLNL
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