Paolla Oliveira e Bella Campos voltam a dançar agarradinhas - Reprodução / TikTok

Paolla Oliveira e Bella Campos voltam a dançar agarradinhasReprodução / TikTok

Publicado 22/04/2026 15:10 | Atualizado 22/04/2026 15:12

Rio - Amigas, Paolla Oliveira e Bella Campos surgiram dançando juntinhas durante as gravações do filme "A Estranha na Cama". O registro, publicado nesta quarta-feira (22), rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.



As atrizes, que contracenaram como cunhadas no remake de "Vale Tudo", agora se preparam para viver rivais no novo thriller dirigido por Esmir Filho, com roteiro de Raphael Montes. O longa tem estreia prevista para 2027.



No vídeo compartilhado por Bella no TikTok, as duas aparecem coladas, descendo até o chão ao som de um funk. Em meio à brincadeira, Raphael Montes surge entre elas, o que rende uma legenda bem-humorada: “O nosso estranho na cama”.



A interação alimentou a imaginação do público, que passou a comentar sobre um possível romance entre as artistas. “Pare com essas brincadeiras gostosas”, escreveu uma seguidora. “E no final, ela conseguiu uma Roitman”, brincou outra, em referência à trama de "Vale Tudo". “Não sei de qual das duas eu tenho mais inveja”, comentou mais um fã.