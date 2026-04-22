Lucas Borbas rebate críticas após iniciar namoro Reprodução/Instagram
Na postagem, Borbas negou ter traído Isabel e falou sobre o luto. "O luto não gera emprego, o luto não espera obrigações, o luto não espera a dor diminuir. Ele não espera a gente trocar a fralda dos nossos filhos. Eu jamais iria querer que a Isabel me deixasse tão cedo, mas ela me preparou para isso", diz.
Ele, ainda, relembrou o relacionamento com a influenciadora. "As pessoas esquecem o fato de que eu e a Isabel éramos um casal e que, por muitas vezes, a sós, a gente falava sobre coisas que as pessoas não precisariam entender. E muitas vezes era sobre o que eu iria fazer da minha vida depois disso. Sobre como seria viver, sobre eu aproveitar a vida como deve ser aproveitada, conhecer pessoas, amar o meu filho e viver de forma certa. Sem julgamento e sem críticas".
Lucas, inclusive, citou as críticas que Isabel recebeu de internautas por documentar sua trajetória pessoal depois de ser diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, em 2021. De acordo com o influenciador, ela teria lhe dito: "Não há nada que eu possa fazer para provar para estas pessoas que eu tenho um câncer que eventualmente vai tirar a minha vida".
Na publicação, Borbas compartilhou fotos com Isabel e rebateu os comentários de que estaria se beneficiando com a memória dela. Ele também se manifestou sobre a possível restrição do contato do filho com a família materna. Segundo Borbas, ele e Isabel teriam discutido projetos para garantirem o futuro do menino e reconheceu as limitações que colocou na convivência da criança com o resto da família.
A influenciadora Isabel Veloso morreu, aos 19 anos, em janeiro deste ano, em decorrência de complicações relacionadas ao transplante de medula óssea.
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