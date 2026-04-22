Michelle Barros - Reprodução/Instagram

Michelle BarrosReprodução/Instagram

Publicado 22/04/2026 09:26

Rio - Michelle Barros, de 46 anos, foi criticada pelos internautas depois de anunciar uma falsa gravidez nas redes sociais. Nesta terça-feira (21), a jornalista, que namora Shia Phoenix, explicou que a gestação, na verdade, se tratava de um novo projeto do casal.

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"Nem toda gestação vem com ultrassom. Algumas vêm com propósito, coragem e encontros que mudam o rumo da vida”, escreveu. Em seguida, ela relacionou o anúncio à história construída com Shia desde "A Fazenda". "A gente se encontrou num lugar improvável, viveu tudo de forma intensa e decidiu seguir construindo juntos, fora dali também. A nossa gestação é de um sonho antigo de empreender que a gente escolheu criar com muito carinho e trazer pra vocês".

A jornalista também disse que dará mais detalhes sobre esse "filho" e "sonho" em uma live (transmissão ao vivo) marcada para sexta-feira (24), às 19h. "Somos muito gratos a todos que torcem por nós e que acompanham a nossa jornada desde o início! Muito carinho por vocês!", completou.

Em uma das fotos da publicação, aparece um top no forno. Sendo assim, há especulações de que eles lançarão uma marca de roupas esportivas.



Alguns internautas criticaram a estratégia de marketing usada pelo casal para promover o novo projeto. "Péssima estratégia... Já começou enganando o público?", escreveu um perfil. Outra seguidora achou a publicação "bem infantil" e completou ao dizer que "com algumas coisas não se brinca".

"Michelle Barros com marketing de quinta. Mulher, você foi jornalista. Digo no passado porque jornalista nenhum que se preze brincaria com fake news (notícia falsa) dessa forma", opinou um usuário do X, antigo Twitter. "Ai que mico, não era bebê", reagiu outro. "Que morte triste a da Michelle Barros, foi de uma grande e carismática jornalista pra uma subcelebridade de conteúdo duvidoso", opinou uma terceira pessoa.

Outros seguidores, entretanto, reagiram à situação com humor. "Eu quase surtei", escreveu um. "Não vem um baby 'mishia', mas vem lookinhos de treino".

Michelle e Shia se conheceram durante a participação em "A Fazenda 17", no ano passado. Após deixarem o reality, os dois assumiram o relacionamento em entrevista ao "Domingo Espetacular" e, desde então, vêm compartilhando a vida a dois nas redes sociais.