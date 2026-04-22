Kelly Key e o marido, Mico Freitas - Reprodução de vídeo

Kelly Key e o marido, Mico FreitasReprodução de vídeo

Publicado 22/04/2026 08:13

Rio - Kelly Key contou aos fãs que o marido, Mico Freitas, passará por um procedimento no coração na próxima semana depois de sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico. Em um vídeo publicado no Instagram Stories, nesta terça-feira (21), a cantora demonstrou confiança na recuperação do amado.

"Já chorei, ri, me emocionei. Cheguei agora em casa da segunda visita que a gente fez à cardiologista para definir o que fazer. Semana que vem o Mico vai fazer um procedimento para corrigir o buraquinho no coração e, com fé, vai ficar tudo bem. Dos males, tivemos muita sorte com tudo que aconteceu, a gente detectou rápido", afirmou ela.

Kelly também revelou aos seguidores que o marido fez uma música para ela durante o processo de recuperação. "No meio desse processo o Mico ficou um artista. Ele fez uma música para mim… produziu, gravou, fez até clipe. A música não pode ficar só entre a família", comentou.

Kelly e o empresário oficializaram a união em 2004 e estão juntos há mais de duas décadas. Eles são pais de Jaime Vitor, de 20 anos, e Artur, de 8. A cantora também é mãe de Suzanna, fruto de seu relacionamento anterior com o cantor Latino.