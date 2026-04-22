Kelly Key e o marido, Mico FreitasReprodução de vídeo

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Rio - Kelly Key contou aos fãs que o marido, Mico Freitas, passará por um procedimento no coração na próxima semana depois de sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico. Em um vídeo publicado no Instagram Stories, nesta terça-feira (21), a cantora demonstrou confiança na recuperação do amado. 
"Já chorei, ri, me emocionei. Cheguei agora em casa da segunda visita que a gente fez à cardiologista para definir o que fazer. Semana que vem o Mico vai fazer um procedimento para corrigir o buraquinho no coração e, com fé, vai ficar tudo bem. Dos males, tivemos muita sorte com tudo que aconteceu, a gente detectou rápido", afirmou ela.
Kelly também revelou aos seguidores que o marido fez uma música para ela durante o processo de recuperação. "No meio desse processo o Mico ficou um artista. Ele fez uma música para mim… produziu, gravou, fez até clipe. A música não pode ficar só entre a família", comentou.
Mico sofreu o AVC isquêmico, causado por um coágulo em pequenas ramificações do cérebro, no último dia 6, em Angola, onde foi atendido inicialmente. Depois, ele transferido para Lisboa, em Portugal. No dia 9, o empresário recebeu alta hospitalar. Na última quinta (16), Mico foi diagnosticado com um Forame Oval Patente (FOP), uma abertura no coração que pode favorecer a formação de coágulos. 
Kelly e o empresário oficializaram a união em 2004 e estão juntos há mais de duas décadas. Eles são pais de Jaime Vitor, de 20 anos, e Artur, de 8. A cantora também é mãe de Suzanna, fruto de seu relacionamento anterior com o cantor Latino.