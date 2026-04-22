Mulher Abacaxi recorda auge das mulheres-frutas e relembra preconceito: ’Levei muita latada e copo de cerveja’Reprodução Instagram
"Na época, tinha eu e a Banana de trans. Na verdade, eu era drag ainda. Acho que as pessoas iam nos bailes esperando alguém com o mesmo perfil que as outras mulheres-frutas e chegando lá me viam. Montada. Já levei vaia e ainda arremessavam objetos. Levei muita latada e copo de cerveja. Pensei até em desistir, até mesmo porque meu cachê era baixíssimo. Ninguém queria pagar mais de 200 reais. Sempre o que pagava minhas contas eram os meus caminhões", conta.
Abacaxi revela ainda que recebia poucos convites para participar de programas de TV. A sociedade tinha muito preconceito. Tenho certeza que as mulheres-frutas estourassem hoje seria totalmente diferente", destaca.
A caminhoneira também conta se ela era amiga das outras frutas. "Sempre que eu encontrava em eventos batia papo. Mas não era amiga, não. Só da Mulher Maçã e Pera. Falo com ela até hoje. Acho a Melancia um fofa, mas nunca tive muito contato", conclui.
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