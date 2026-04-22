Mulher Abacaxi recorda auge das mulheres-frutas e relembra preconceito: ’Levei muita latada e copo de cerveja’ - Reprodução Instagram

Mulher Abacaxi recorda auge das mulheres-frutas e relembra preconceito: ’Levei muita latada e copo de cerveja’Reprodução Instagram

Publicado 22/04/2026 21:55 | Atualizado 22/04/2026 21:56

Rio - Quem não se lembra do auge das mulheres-frutas nos anos 2000? Marcela Porto, a Mulher Abacaxi, revela que se sentia preterida em aparições na TV. Ela também que era vítima de preconceito em bailes funk.

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"Na época, tinha eu e a Banana de trans. Na verdade, eu era drag ainda. Acho que as pessoas iam nos bailes esperando alguém com o mesmo perfil que as outras mulheres-frutas e chegando lá me viam. Montada. Já levei vaia e ainda arremessavam objetos. Levei muita latada e copo de cerveja. Pensei até em desistir, até mesmo porque meu cachê era baixíssimo. Ninguém queria pagar mais de 200 reais. Sempre o que pagava minhas contas eram os meus caminhões", conta.Abacaxi revela ainda que recebia poucos convites para participar de programas de TV. A sociedade tinha muito preconceito. Tenho certeza que as mulheres-frutas estourassem hoje seria totalmente diferente", destaca.A caminhoneira também conta se ela era amiga das outras frutas. "Sempre que eu encontrava em eventos batia papo. Mas não era amiga, não. Só da Mulher Maçã e Pera. Falo com ela até hoje. Acho a Melancia um fofa, mas nunca tive muito contato", conclui.