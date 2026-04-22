Mariana Rios e filho Palo - Reprodução/Instagram

Mariana Rios e filho PaloReprodução/Instagram

Publicado 22/04/2026 19:45

Rio - Nesta quarta-feira (22), Mariana Rios celebrou os 4 meses do filho Palo com uma postagem no Instagram aos seus onze milhões de seguidores. O bebê é o primeiro filho da atriz, fruto de seu relacionamento com o economista e atleta Juca Diniz. Em uma das fotos, a atriz e o menino aparecem usando roupas combinando.

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"Hoje meu coração inteiro faz 4 meses de vida! Esse post é para meu filho Palo e pra cada um de vocês que acompanhou minha jornada na tentativa de engravidar, que rezou por mim, que torceu e se emocionou com a chegada do meu menininho!", iniciou a atriz.

A jornada de Mariana com a gravidez começou anos antes de Palo nascer: ainda em 2020, ela perdeu um bebê por aborto espontâneo.

"Porque essa conquista nunca foi só minha. Foi de cada mulher que se reconheceu na minha história. De cada pessoa que acreditou junto comigo, mesmo quando eu precisava aprender a acreditar também. A maternidade me transformou, mas o caminho até ela me fortaleceu de um jeito que eu nem sei explicar. Muito obrigada a todos vocês por tudo… por tanto! Obrigada meu filho por me ensinar todos os dias o verdadeiro significado da palavra “amor”", escreveu Mariana.



Nos comentários da postagem, fãs e amigos se encantaram com a cena. "É muito fofo", escreveu uma seguidora. "Ah, muito amor por vocês.", comentou outra.