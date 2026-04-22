Juliano Floss e Marina Sena se reencontram após BBB 26Reprodução/Instagram
Juliano Floss e Marina Sena se reencontram após final do 'BBB 26'
Influenciador postou um vídeo do encontro em seu perfil
Juliano Floss e Marina Sena se reencontram após final do 'BBB 26'
Influenciador postou um vídeo do encontro em seu perfil
Lexa evita ver cenas de beijo do marido em novelas verticais: "Amadurecendo"
Cantora é casada com Ricardo Vianna desde outubro de 2025
Paolla Oliveira e Bella Campos dançam funk coladinhas e fãs reagem: 'Brincadeiras gostosas'
Atrizes estão gravando um filme juntas
Thaeme Mariôto compartilha registros do aniversário da filha
Animação 'Academia Unicórnio' foi o tema da festa de Liz
Lucas Borbas, viúvo de Isabel Veloso, rebate acusações de traição: 'O luto não espera'
Influenciador se manifestou em vídeo publicado no Instagram
Juliano Cazarré anuncia evento voltado a homens e recebe críticas de famosos
Artistas se manifestaram na publicação feita pelo ator no Instagram
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.