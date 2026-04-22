Juliano Floss e Marina Sena se reencontram após BBB 26Reprodução/Instagram

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Rio - Juliano Floss emocionou os seguidores ao postar um vídeo do seu reencontro com a namorada, Marina Sena, após a final do "BBB 26". Os dois, que iniciaram o namoro em 2024, estavam há mais de cem dias sem se ver por conta do reality que acabou nesta terça-feira (21), no qual ele ficou em terceiro lugar. 
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Juliano Floss e Marina Sena se reencontram após BBB 26 - Reprodução/Instagram
Juliano Floss e Marina Sena se reencontram após BBB 26 - Reprodução/Instagram
Juliano Floss e Marina Sena se reencontram após BBB 26 - Reprodução/Instagram
"Eu tenho um anjo pra chamar de meu. 111 dias sem você meu combo da sorte, que saudade que eu estava", escreveu o dançarino de 22 anos. Nos comentários, amigos e fãs se mostraram felizes com o reencontro. 
"Fofura vocês juntos. Juliano, inspire essa mulher pra um novo álbum tão incrível quanto o 'Coisas Naturais'. Queremos mais músicas", escreveu uma seguidora. "Tava doida pra ver eles", disse outra.