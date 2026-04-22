Junior Lima - Reprodução / Youtube

Junior LimaReprodução / Youtube

Publicado 22/04/2026 11:35

Rio - Junior Lima comentou, com bom humor, os antigos rumores sobre sua sexualidade, um tema que, segundo ele, já não tem qualquer peso em sua vida. O artista refletiu sobre o impacto dessas especulações ao longo dos anos e destacou como sua percepção mudou com o tempo.

Hoje, aos 42 anos, Junior afirma que não se incomoda com os comentários e encara o assunto com leveza. “As pessoas ainda são muito preconceituosas com essas coisas. Existe uma galera que tem a cabeça muito fechada ainda para isso e, ao mesmo tempo, cresceu o movimento de desconstrução dos homens”, disse em entrevista ao programa "Alt Tabet"

O músico também relatou que críticas e ataques nas redes sociais ainda aparecem, especialmente quando se posiciona publicamente. “A pessoa que quer me atacar de alguma forma, ainda vem por esse lado. Muito adulto”, ironizou.

Apesar da tranquilidade atual, ele admite que nem sempre foi assim. Durante a adolescência, os boatos o afetavam mais diretamente. “É um assunto que me ofende zero. Quando adolescente, me pegava. Por mais que eu ignorasse e não tratasse desse assunto publicamente, eu cresci em uma fase que ainda existia muito preconceito e eu também tinha um lado mais ‘reaça’ dos anos 90”, relembrou. “Com o tempo fui entendendo que se me pegava, eu estava preocupado com isso. Enfim, foi um processo de desconstrução.”

Casado desde 2014 com a designer Monica Benini, com quem tem dois filhos, Otto e Lara, Junior contou que os rumores diminuíram após a oficialização da relação. “A partir do momento que eu me casei, isso foi diminuindo cada vez mais e foi tendo cada vez menos importância. Vai mudar o que na minha vida? Hoje em dia, muda zero. Aliás, acho até bom. Prefiro ser confundido com gay, que eu tenho zero preconceito, do que com um machão agro e alfa, que acho zoado”, concluiu.