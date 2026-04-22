Naldo Benny se emociona durante homenagem ao irmão Lula: 'Passa um filme na minha cabeça' - Divulgação

Naldo Benny se emociona durante homenagem ao irmão Lula: 'Passa um filme na minha cabeça'Divulgação

Publicado 22/04/2026 22:48

Rio - A emoção tomou conta de Naldo Benny ao relembrar o irmão Lula durante a gravação de seu novo projeto. Visivelmente abalado, o artista chorou ao interpretar “Amor Que Não Se Acaba”, canção escrita após a morte do irmão, em 2008, e considerada um dos momentos mais marcantes da noite.

“Vocês não têm noção da força que estou fazendo para cantar essa música, porque passa um filme na minha cabeça”, disse, com a voz embargada. Em seguida, relembrou a importância de Lula em sua trajetória. “Meu irmão quem começou. Ninguém quis ouvir a gente, ninguém dava a mão para a gente, ninguém respeitava a gente. Não somos filhos de pais ricos, nem famosos, mas tínhamos uma vontade de vencer. Se estou aqui hoje, tudo o que conquistei não foi por mim.”

O momento aconteceu durante a gravação do audiovisual “Casa do Naldo 2ª edição – Em Casa”, realizado na residência do cantor, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Com proposta intimista, o projeto reuniu convidados e mergulhou na história pessoal e musical do artista.

Celebrando seus 47 anos, Naldo conduziu todo o desenvolvimento do trabalho, desde a criação das músicas até a produção, cenografia e conceito, em parceria com sua empresa, a Star Benent. O repertório combina faixas inéditas, regravações e um bloco especial voltado à black music, com influências de soul, R&B e funk norte-americano.

A gravação também contou com participações de Thiago Soares, Vitinho, Wic Tavares, Gica e Netinho de Paula, que destacou a amizade de décadas com o cantor. “Naldo é meu mano, meu amigo. Temos mais de 30 anos de amizade. Viemos da mesma origem, da periferia, e cantar com ele foi um grande prazer”, afirmou.

Com direção assinada por Ramon Torres em parceria com o próprio artista, o projeto aposta na proximidade com o público ao transformar a casa do cantor em cenário e reforçar uma fase mais pessoal e autêntica da carreira.