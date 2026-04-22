Thalita Rebouças comentou viagem sozinha após separação Reprodução/Instagram
Thalita Rebouças fala sobre primeira viagem após separação: 'Inesquecível'
Escritora revelou fim da relação com Renato Caminha em fevereiro
Thalita Rebouças fala sobre primeira viagem após separação: 'Inesquecível'
Escritora revelou fim da relação com Renato Caminha em fevereiro
Belo festeja aniversário nos bastidores de 'Três Graças'
Colegas de elenco publicaram fotos da comemoração
Shakira faz post em português a poucos dias de megashow em Copacabana
Cantora é a atração de 'Todo Mundo no Rio' no dia 2 de maio
Grávida de Endrick, Gabriely Miranda publica indireta após rumores de climão com a sogra
Influenciadora compartilhou vídeo com crítica a julgamentos nas redes sociais nesta quarta-feira (22)
Juliano Floss e Marina Sena se reencontram após final do 'BBB 26'
Influenciador postou um vídeo do encontro em seu perfil
Lexa evita ver cenas de beijo do marido em novelas verticais: 'Amadurecendo'
Cantora é casada com Ricardo Vianna desde outubro de 2025
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.