Thalita Rebouças comentou viagem sozinha após separação - Reprodução/Instagram

Thalita Rebouças comentou viagem sozinha após separação Reprodução/Instagram

Publicado 22/04/2026 18:24

Rio - Thalita Rebouças publicou nas redes sociais nesta quarta-feira (22) uma série de fotos da viagem que realizou para França. A escritora comentou a experiência de visitar outros lugares sozinha após o fim do casamento com Renato Caminha

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"Paris, assim como Salvador, nunca decepciona. Nunca. Mas dessa vez foi bonito demais meu rolê por aqui. Especial. Inesquecível. Mágico. Minha primeira viagem sozinha depois de me separar e são tantos aprendizados e sentimentos que não consigo botar num post agora", afirmou ela.

Ela fez um relato da viagem e revelou, ainda, o próximo destino. "Fotografei quase nada, conheci gente incrível, vivi momentos que vou levar pra sempre. Tô mais pra stories que pra feed esses dias. Aliás… Obrigada a todo mundo que tem me acompanhado por aqui. Vocês são ótimas companhias. agora, partiu Londres".

Thalita Rebouças e Renato Caminha comunicaram o fim do casamento em fevereiro. Os dois estavam juntos desde 2020 e oficializaram a união em cerimônia intimista realizada em janeiro de 2022.