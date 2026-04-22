Shakira faz postagem em português no InstagramReprodução/Instagram

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Rio - A colombiana Shakira surpreendeu os fãs ao postar um story em seu perfil do Instagram com legenda em português na tarde desta quarta-feira (22). A cantora se apresentará na Praia de Copacabana no dia 2 de maio.
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Shakira faz postagem em português no Instagram - Reprodução/Instagram
Shakira se apresentará no Rio em maio - Divulgação
Shakira experimenta comidas brasileiras - Reprodução/Instagram
Shakira se apresentará no Rio em maio - Divulgação
Com as cores verde, amarelo, branco e vermelho, a artista mostrou um boné escrito "Deus me livre não ser latina", mesma frase destacada por ela na postagem.
No início de abril, a cantora postou um vídeo no TikTok experimentando comidas típicas brasileiras, como pão de queijo, coxinha e brigadeiro e falando português, evidenciando a animação da colombiana com o show no país. 
As preparações para o megashow estão a todo vapor, o palco de Shakira já começou a ser erguido, e será o maior montado para uma apresentação musical na orla do Rio de Janeiro. Além disso, os telões e torres de som e vídeo prometem encantar o público que estará posicionado ao longo de toda faixa de areia e ruas. 
 