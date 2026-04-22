Shakira faz postagem em português no Instagram - Reprodução/Instagram

Shakira faz postagem em português no InstagramReprodução/Instagram

Publicado 22/04/2026 17:12

Rio - A colombiana Shakira surpreendeu os fãs ao postar um story em seu perfil do Instagram com legenda em português na tarde desta quarta-feira (22). A cantora se apresentará na Praia de Copacabana no dia 2 de maio.

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Com as cores verde, amarelo, branco e vermelho, a artista mostrou um boné escrito "Deus me livre não ser latina", mesma frase destacada por ela na postagem.

No início de abril, a cantora postou um vídeo no TikTok experimentando comidas típicas brasileiras , como pão de queijo, coxinha e brigadeiro e falando português, evidenciando a animação da colombiana com o show no país.