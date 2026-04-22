Gabriely Miranda e a sogra Cíntia RamosReprodução Instagram
No conteúdo, a mensagem começa com “Fala da vida de todo mundo” e segue criticando quem opina sobre tudo. Em outro trecho, a fala diz: “Se você morrer e voltar três dias depois, aí alguém pede tua opinião… porque só te falta isso, Jesus Júnior”.
Nos últimos dias, voltaram a circular comentários sobre um possível distanciamento entre Gabriely e Cíntia Ramos, mãe de Endrick, jogador do Real Madrid. As especulações ganharam força após uma sequência de postagens enigmáticas feitas pouco depois do anúncio da gravidez.
A relação entre as duas já havia sido alvo de comentários desde que o namoro com o atleta se tornou público, em 2023, com episódios envolvendo declarações e interações nas redes.
Até o momento, nem Gabriely nem Cíntia se manifestaram sobre os rumores.
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