Gabriely Miranda e a sogra Cíntia Ramos - Reprodução Instagram

Gabriely Miranda e a sogra Cíntia RamosReprodução Instagram

Publicado 22/04/2026 17:02

Rio - Gabriely Miranda voltou a chamar atenção nas redes sociais nesta quarta-feira (22) ao compartilhar um vídeo com críticas a julgamentos alheios. A publicação, com tom irônico, foi vista por seguidores como uma possível indireta.

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No conteúdo, a mensagem começa com “Fala da vida de todo mundo” e segue criticando quem opina sobre tudo. Em outro trecho, a fala diz: “Se você morrer e voltar três dias depois, aí alguém pede tua opinião… porque só te falta isso, Jesus Júnior”.Nos últimos dias, voltaram a circular comentários sobre um possível distanciamento entre Gabriely e Cíntia Ramos, mãe de Endrick, jogador do Real Madrid. As especulações ganharam força após uma sequência de postagens enigmáticas feitas pouco depois do anúncio da gravidez.A relação entre as duas já havia sido alvo de comentários desde que o namoro com o atleta se tornou público, em 2023, com episódios envolvendo declarações e interações nas redes.Até o momento, nem Gabriely nem Cíntia se manifestaram sobre os rumores.