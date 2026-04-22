Juliano Cazarré - Daniel Pinheiro / Brazil News

Juliano CazarréDaniel Pinheiro / Brazil News

Publicado 22/04/2026 12:18

Rio - Juliano Cazarré anunciou a criação de "O Farol & A Forja Summit", evento que descreveu como "o maior encontro de homens do Brasil", que acontecerá entre os dias 24 e 26 de julho, em São Paulo, e dividiu opiniões nas redes sociais. Alguns artistas como Elisa Lucinda e Claudia Abreu criticaram o ator.

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Segundo o texto publicado por Cazarré, a programação será dividida em três eixos. O primeiro dia terá foco em vida profissional, liderança, empreendedorismo, mercado digital e legado. O segundo será dedicado à vida pessoal, família, virtudes, paternidade, saúde masculina, dieta, treino e cultura. Já o terceiro vai abordar temas como "masculinidade e cristianismo", "vida de oração", "batalha espiritual" e "Santa Missa".



A publicação rendeu críticas ao ator. Elisa Lucinda escreveu: “Desculpa, meu colega Cazarré, mas não me parece razoável tamanho atraso no seu pensar”. Marjorie Estiano também comentou: “Juliano... você não criou... você só está reproduzindo em maior ou menor grau, na verdade, um discurso que já é ampla e profundamente difundido, enraizado e que mata mulheres todos os dias". Claudia Abreu, por sua vez, também se posicionou em defesa das mulheres: "Num país com recorde de feminicídios...".

Outros nomes também se manifestaram, “Gente, que criatura incompreensível esse ator, esse homem”, foi o comentário deixado por Betty Gofman. Entre os artistas masculinos, está Paulo Betti, que escreveu: “É tanto convencimento que ele se refere a si na terceira pessoa como se fosse uma entidade”.

Ao mesmo tempo, o anúncio reuniu mensagens de apoio. Edwiges Parra saiu em defesa de Cazarré e afirmou que a proposta estaria sendo criticada por pessoas que, segundo ela, não compreenderiam “do que se trata a proposta do Forja”.







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A repercussão também se espalhou para o X, antigo Twitter, onde usuários passaram a discutir o conteúdo do evento. "Encontro de homens conservadores mais conhecido como 'redpill'", comentou internauta em uma das postagens sobre o evento de Cazarré. Entre os comentários, também foi dito por uma usuária que o ator tem "livre arbítrio de fazer o que quiser", enquanto outra afirmou não ver problema na iniciativa.

Cazarré, que interpretou Jorginho Ninja na novela "Três Graças", da TV Globo, é conhecido por trabalhos na televisão e no cinema, com passagens por novelas como "Insensato Coração", "Avenida Brasil", "Amor à Vida", "O Outro Lado do Paraíso", "Amor de Mãe" e "Pantanal".

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa