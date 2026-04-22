Li Martins se emociona em showLucas Ramos / Brazil News

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Rio - Li Martins realizou o primeiro show, no Blue Note, em São Paulo, na noite desta terça-feira (21), depois da morte do marido, JP Mantovani, vítima de um acidente de moto, em setembro do ano passado. No palco, a cantora, ex-integrante do grupo Rouge, se emocionou durante a música "Amor Perfeito". 
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Li Martins se emociona em show - Lucas Ramos / Brazil News
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Na ocasião, ela recebeu o carinho da filha Antonella, de 8 anos, que lhe entregou um lencinho de papel. As duas, inclusive, dividiram os vocais na música "Die With A Smile", de Bruno Mars e Lady Gaga, em um momento do espetáculo. 
Canções como "My Heart Will Go On", "Vou Ser do Jeito Que Eu Sou", "Como é Grande o Meu Amor Por Você" e "Como Um Anjo" também  fizeram parte do repertório da apresentação, intitulada "Prazer, Lissa".
 