Li Martins se emociona em show - Lucas Ramos / Brazil News

Li Martins se emociona em showLucas Ramos / Brazil News

Publicado 22/04/2026 08:52

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Na ocasião, ela recebeu o carinho da filha Antonella, de 8 anos, que lhe entregou um lencinho de papel. As duas, inclusive, dividiram os vocais na música "Die With A Smile", de Bruno Mars e Lady Gaga, em um momento do espetáculo.

Canções como "My Heart Will Go On", "Vou Ser do Jeito Que Eu Sou", "Como é Grande o Meu Amor Por Você" e "Como Um Anjo" também fizeram parte do repertório da apresentação, intitulada "Prazer, Lissa".