Peter Brandão - Reprodução do Instagram

Peter BrandãoReprodução do Instagram

Publicado 22/04/2026 11:00

Rio - Peter Brandão, conhecido por interpretar Pilha em "Malhação", usou as redes sociais, nesta terça-feira (21), para falar sobre depressão e citou o apoio que recebeu das pessoas após publicar uma foto chorando, acompanhada da legenda "eu não sei mais", dois dias antes.



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"Depressão não é uma frescura, é uma doença séria. Ela vai além da tristeza. É cansaço constante, falta de ânimo. Muitas vezes uma dor difícil de explicar. Nem sempre dá pra ver. Outras pessoas guerreiam em silêncio", disse Peter, em vídeo publicado no Instagram.

No mesmo relato, o ator também falou sobre a importância do acolhimento. "Tenha empatia, escute, acolha. Seja uma boa pessoa", disse. Ao fim da gravação, acrescentou: "Como eu li lá diversos comentários, eu não estou sozinho. E você também não está".



Depois, Peter retomou o assunto nos stories e resumiu o que vinha tentando expressar nas publicações. "Às vezes, a depressão não aparece no rosto. Ela se esconde atrás de sorrisos, conversas e uma rotina que parece normal e, por dentro, uma batalha silenciosa que ninguém vê".

