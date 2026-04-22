Gabriela Loran posa de lingerie nos bastidores de ’Três Graças’ - Reprodução / Instagram

Gabriela Loran posa de lingerie nos bastidores de ’Três Graças’Reprodução / Instagram

Publicado 22/04/2026 10:16

Rio - A atriz Gabriela Loran compartilhou registros dos bastidores de "Três Graças", novela da TV Globo. Na publicação, ela aparece de lingerie caracterizada como a farmacêutica Viviane e resumiu o momento com bom humor: “Eita, Viviane”.

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A repercussão foi imediata entre colegas de elenco e fãs. Grazi Massafera, que interpreta a vilã Arminda na trama, reagiu com emojis de coração. Já Monique Alfradique comentou: “Deusa”, acompanhado de um emoji de fogo. Nos comentários, o público seguiu o tom elogioso: “Muito perfeita”, escreveu uma seguidora. “Que mulher, que atriz, que casal, que química!”, destacou outra. “Você é ‘maravilhinda’... Amo te ver atuando”, publicou mais uma fã.Além da selfie, Gabriela também mostrou trechos dos bastidores da cena romântica protagonizada com Pedro Novaes, que interpreta Leo, seu par na história. A sequência, exibida na terça-feira (21), marcou um avanço na relação dos personagens.Na trama, Viviane leva Leo para sua casa após o acidente provocado por Ferette, personagem de Murilo Benício. A proximidade entre os dois evolui rapidamente e culmina em uma noite juntos. Em seguida, a farmacêutica faz um convite direto: “Por que não vem morar aqui comigo?”. Leo não hesita: “Não vou pensar nem duas vezes... Convite aceito”.