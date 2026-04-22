Gabriela Loran posa de lingerie nos bastidores de ’Três Graças’Reprodução / Instagram
A repercussão foi imediata entre colegas de elenco e fãs. Grazi Massafera, que interpreta a vilã Arminda na trama, reagiu com emojis de coração. Já Monique Alfradique comentou: “Deusa”, acompanhado de um emoji de fogo. Nos comentários, o público seguiu o tom elogioso: “Muito perfeita”, escreveu uma seguidora. “Que mulher, que atriz, que casal, que química!”, destacou outra. “Você é ‘maravilhinda’... Amo te ver atuando”, publicou mais uma fã.
Além da selfie, Gabriela também mostrou trechos dos bastidores da cena romântica protagonizada com Pedro Novaes, que interpreta Leo, seu par na história. A sequência, exibida na terça-feira (21), marcou um avanço na relação dos personagens.
Na trama, Viviane leva Leo para sua casa após o acidente provocado por Ferette, personagem de Murilo Benício. A proximidade entre os dois evolui rapidamente e culmina em uma noite juntos. Em seguida, a farmacêutica faz um convite direto: “Por que não vem morar aqui comigo?”. Leo não hesita: “Não vou pensar nem duas vezes... Convite aceito”.
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