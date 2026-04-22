Pabllo Vittar - Reprodução / Instagram

Pabllo Vittar Reprodução / Instagram

Publicado 22/04/2026 09:31

Rio - Pabllo Vittar, de 32 anos, voltou a movimentar as redes sociais ao revelar o resultado de sua terceira rinoplastia. A mudança no visual rapidamente viralizou, com fãs destacando o novo formato do nariz, mais fino e levemente arrebitado.



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A artista já havia passado por outras duas cirurgias. Em 2018, realizou a correção de um desvio de septo, retirou adenoide e fez ajustes estéticos. Já em dezembro de 2021, optou por uma nova rinoplastia, além de um procedimento no queixo.



A intervenção mais recente aconteceu no fim de fevereiro. Após um período longe dos holofotes, ela reapareceu em março e surpreendeu ao mostrar o resultado, o que gerou uma onda de comentários nas redes sociais.



Entre as reações, elogios dominaram. “Cada vez mais belíssima”, escreveu um internauta. “Que nariz perfeito”, comentou outro fã.



Além da mudança estética, a cantora também compartilhou um episódio pessoal envolvendo o pós-operatório. Em um vídeo, contou que recebeu ajuda de um ficante nos primeiros dias após a cirurgia, mas acabou se decepcionando ao descobrir que ele vazava fotos e conversas privadas.



“Passei pela minha cirurgia, nem parece, né? Foi babado. A pessoa veio na minha casa, me ajudou nos primeiros dias, estava inchada. Estava apaixonada”, relembrou, ao afirmar que cogitava assumir o relacionamento publicamente.



A situação, no entanto, terminou de forma conturbada. “Estava de cama. Quando você faz uma cirurgia que mexe com o rosto, fica um pouco mais chorosa, manhosa... Foi horrível. Minha cara estava inchada, e dobrou de tamanho do tanto que chorei de raiva por ser idiota”, desabafou.