Alice Wegmann e o namorado, Luiz Guilherme Niemeyer - Reprodução / Instagram

Alice Wegmann e o namorado, Luiz Guilherme NiemeyerReprodução / Instagram

Publicado 23/04/2026 07:59 | Atualizado 23/04/2026 08:00

Rio - Em clima de celebração, Alice Wegmann compartilhou registros raros ao lado do namorado, o empresário Luiz Guilherme Niemeyer, que completou 31 anos nesta quinta-feira (23). A publicação, feita durante a madrugada, reuniu fotos do casal e momentos íntimos da rotina dos dois, além de uma declaração.

fotogaleria

No texto, a atriz relembra o início da relação. “Quando a gente se esbarrava na faculdade, nos corredores e na sala de aula, eu jamais poderia apostar que um dia a gente estaria assim. Eu te achava até meio marrento. Os anos passaram e eu fui presenciando seus eventos, curtindo de longe o que você fazia, o teatro, os festivais”, escreveu.A reaproximação aconteceu anos depois, de forma inesperada. “Num dia de chuva qualquer do ano passado, fui dar carona pra dois dos muitos amigos em comum que temos e eles estavam indo comemorar o seu aniversário… comentaram com você da carona, a ponte foi refeita. E num outro ‘dia qualquer’, logo no show da Lady Gaga, que você estava com apenas duas milhões de outras preocupações, eu apareci e a gente se beijou. Era dia 3 de maio, meu dia da sorte”, contou.A atriz também descreveu as mudanças na rotina após o início do relacionamento, com detalhes do cotidiano a dois. “A partir daí a vida foi outra, Tuk: a casa teve mais plantas, a Sofia chegou pra fazer a gente pagar mico no meio da rua parando pra fazer cocô sempre travando o trânsito, eu ganhei dois sobrinhos, plantei com você um Salgueiro-Chorão, compramos uma passagem às 11h para viajar às 18h pra Orlando ver o Fluminense passar o Al-Hilal no mundial de clubes (e assistimos a muuuuitos jogos invictos no Maracanã). Você me recebeu enquanto eu estava em obra e nunca mais eu quis dormir sozinha. Sozinha, eu demorava 1h pra dormir, com você agarrado eu levo uns 10 minutos e olhe lá.”Em outro trecho, Alice reforça a admiração pelo companheiro e destaca momentos compartilhados fora da rotina profissional. “Bailamos, subimos muitas vezes pra serra, te vi cuidar da terra e do aquário, ter mil ideias e realizar todas da forma mais brilhante possível. Eu te admiro mais a cada segundo, obrigada por ser o companheiro mais foda que eu poderia sonhar em ter. Quero tudo com você, Tuk. Feliz aniversário e que eu possa ter a sorte de comemorar todos os anos das nossas vidas com você. Te amo.”Além da homenagem nas redes, o aniversário de Luiz Guilherme também teve comemoração presencial. O casal reuniu amigos em um restaurante na Gávea, na zona sul do Rio.