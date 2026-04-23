Jade Magalhães ganha uma festa surpresa do marido, Luan Santana - Reprodução / Instagram

Jade Magalhães ganha uma festa surpresa do marido, Luan SantanaReprodução / Instagram

Publicado 23/04/2026 10:10 | Atualizado 23/04/2026 10:11

Rio - O cantor Luan Santana preparou uma surpresa especial para celebrar o aniversário da influenciadora Jade Magalhães. A empresária, que completa 32 anos no próximo dia 30 de abril, ganhou uma festa antecipada organizada pelo marido, com direito a decoração sofisticada, bolo temático e a presença de amigos e familiares.



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Nas redes sociais, Jade compartilhou registros da comemoração e revelou a emoção com o gesto. “Ganhei uma festa surpresa antecipada e amei. Muito obrigada, meu amor”, escreveu. O ambiente seguiu uma paleta em tons de roxo, com destaque para o bolo e os arranjos de orquídeas, que deram o tom elegante da celebração.



O evento também contou com a presença da pequena Serena, filha do casal. A menina nasceu em 28 de dezembro de 2024, em São Paulo, e costuma aparecer nas publicações da mãe, ainda que de forma discreta — Jade mantém a decisão de não mostrar o rosto da filha publicamente.



Reservada em relação à vida pessoal, a influenciadora tem compartilhado apenas recortes pontuais da rotina em família. A festa antecipada, no entanto, abriu uma exceção e evidenciou o momento de celebração vivido pelo casal, que mantém um relacionamento marcado por idas e vindas ao longo dos anos.