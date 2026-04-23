Jade Magalhães ganha uma festa surpresa do marido, Luan SantanaReprodução / Instagram
Luan Santana surpreende Jade Magalhães com festa antecipada de aniversário
Influenciadora celebrou os 32 anos
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