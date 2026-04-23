Zeca Pagodinho celebra Dia de São Jorge - Reprodução / Instagram

Zeca Pagodinho celebra Dia de São JorgeReprodução / Instagram

Publicado 23/04/2026 12:51

Rio - O feriado de Dia de São Jorge reuniu fé, tradição e nomes conhecidos do público nesta quinta-feira (23), no Rio. Celebridades marcaram presença em homenagens ao Santo Guerreiro, acompanhando milhares de devotos em missas, feijoadas e manifestações culturais espalhadas pela cidade.



Entre os destaques, o cantor Zeca Pagodinho celebrou a data em clima de festa no seu próprio espaço, no Vogue Square, na Barra da Tijuca. Ele comandou mais uma edição da tradicional feijoada em seu bar, reunindo amigos e admiradores. Nas redes sociais, fez questão de reverenciar o santo: “Dia do Santo Guerreiro, padroeiro do Zeca Pagodinho e de tantos brasileiros! Salve São Jorge da Capadócia! Ogunhê!”.



O também cantor Dudu Nobre participou da clássica feijoada do Cacique de Ramos, ponto histórico do samba carioca que tradicionalmente promove celebrações na data.



Na Zona Norte, o ator Nando Cunha organizou uma feijoada gratuita no Shopping Boulevard, em Vila Isabel, reunindo o público em torno da celebração popular. Já a porta-bandeira Selminha Sorriso seguiu um caminho mais devocional e visitou a imagem do santo na Igreja Matriz de Quintino, onde prestou sua homenagem.



Outros artistas também se manifestaram online. O ator Marcelo Serrado publicou uma mensagem de fé: “Quem me protege não dorme. Salve São Jorge”.



A devoção ao santo vai além da tradição católica. No Brasil, São Jorge é amplamente associado a Ogum, orixá guerreiro nas religiões de matriz africana, o que amplia o alcance simbólico da data.



Celebrado em 23 de abril, o dia é feriado no estado do Rio de Janeiro e mobiliza uma programação intensa, que inclui procissões, rodas de samba e encontros populares. Figura histórica cercada de lendas, São Jorge teria vivido no século III e se tornou símbolo de coragem e resistência, representado pela imagem clássica do cavaleiro que derrota o dragão, metáfora da luta contra o mal.