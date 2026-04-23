Zeca Pagodinho celebra Dia de São JorgeReprodução / Instagram
Famosos celebram Dia de São Jorge no Rio com feijoadas e devoção
Homenagens ao Santo Guerreiro mobilizaram devotos nesta quarta-feira (23)
Rio - O feriado de Dia de São Jorge reuniu fé, tradição e nomes conhecidos do público nesta quinta-feira (23), no Rio. Celebridades marcaram presença em homenagens ao Santo Guerreiro, acompanhando milhares de devotos em missas, feijoadas e manifestações culturais espalhadas pela cidade.
Entre os destaques, o cantor Zeca Pagodinho celebrou a data em clima de festa no seu próprio espaço, no Vogue Square, na Barra da Tijuca. Ele comandou mais uma edição da tradicional feijoada em seu bar, reunindo amigos e admiradores. Nas redes sociais, fez questão de reverenciar o santo: “Dia do Santo Guerreiro, padroeiro do Zeca Pagodinho e de tantos brasileiros! Salve São Jorge da Capadócia! Ogunhê!”.
O também cantor Dudu Nobre participou da clássica feijoada do Cacique de Ramos, ponto histórico do samba carioca que tradicionalmente promove celebrações na data.
Na Zona Norte, o ator Nando Cunha organizou uma feijoada gratuita no Shopping Boulevard, em Vila Isabel, reunindo o público em torno da celebração popular. Já a porta-bandeira Selminha Sorriso seguiu um caminho mais devocional e visitou a imagem do santo na Igreja Matriz de Quintino, onde prestou sua homenagem.
Outros artistas também se manifestaram online. O ator Marcelo Serrado publicou uma mensagem de fé: “Quem me protege não dorme. Salve São Jorge”.
A devoção ao santo vai além da tradição católica. No Brasil, São Jorge é amplamente associado a Ogum, orixá guerreiro nas religiões de matriz africana, o que amplia o alcance simbólico da data.
Celebrado em 23 de abril, o dia é feriado no estado do Rio de Janeiro e mobiliza uma programação intensa, que inclui procissões, rodas de samba e encontros populares. Figura histórica cercada de lendas, São Jorge teria vivido no século III e se tornou símbolo de coragem e resistência, representado pela imagem clássica do cavaleiro que derrota o dragão, metáfora da luta contra o mal.
Celebridades
Val Marchiori passa pela 12ª sessão de radioterapia
Empresária foi diagnosticada com câncer de mama em agosto do ano passado
Celebridades
Taís Araujo estreia espetáculo com plateia estrelada no Rio
Atriz protagoniza solo 'Mudando de Pele'
Celebridades
Deborah Secco aproveita viagem em Nova Iorque
Atriz 'turistou' ao lado da filha, Maria Flor, de 10 anos
Celebridades
De lingerie, Rihanna exibe curvas ao posar para cliques
Cantora recebeu muitos elogios de fãs: 'Deusa'
Celebridades
Rodrigo Hilbert faz aniversário e ganha declaração de Fernanda Lima
Apresentador completou 46 anos nesta quarta-feira (22)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.