Luana Piovani responde pergunta sobre carro dado por Pedro Scooby a atual namorada, Cintia Dicker - Reprodução / X

Luana Piovani responde pergunta sobre carro dado por Pedro Scooby a atual namorada, Cintia DickerReprodução / X

Publicado 12/05/2026 09:17



Rio - Luana Piovani reagiu com bom humor ao presente dado por Pedro Scooby à Cintia Dicker, atual mulher dele: um carro avaliado em mais de R$ 800 mil. Em vídeo, a atriz disse que não viu a repercussão do caso, brincou que não gostaria de ganhar um veículo e aproveitou para elogiar a modelo.

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"Eu não sei, eu não vi. Ela ganhou um carro? Que bom! Eu detestaria ganhar um carro. Detestaria. Mas que bom que ela ganhou um carro", afirmou. "Eu não sei, eu não vi. Ela ganhou um carro? Que bom! Eu detestaria ganhar um carro. Detestaria. Mas que bom que ela ganhou um carro", afirmou.

"Aliás, ela merece ganhar muito mais coisa, né? É uma mulher maravilhosa, uma mãe maravilhosa. Por que não dizer mãe também, né? Porque ela ocupa esse lugar quando os meus filhos estão lá no Brasil. Ela não é mãe, mas ela está nesse lugar de cuidado, de zelo", completou ela, ao falar do vínculo que Cintia construiu com seus filhos.



No fim, Luana ironizou a tentativa de transformar o assunto em conflito. "Eu acho ótimo que vocês venham aqui tentar inventar coisa, intriga, ciuminho... ai, ai", comentou.