Luana Piovani responde pergunta sobre carro dado por Pedro Scooby a atual namorada, Cintia DickerReprodução / X
"Eu não sei, eu não vi. Ela ganhou um carro? Que bom! Eu detestaria ganhar um carro. Detestaria. Mas que bom que ela ganhou um carro", afirmou.
No fim, Luana ironizou a tentativa de transformar o assunto em conflito. "Eu acho ótimo que vocês venham aqui tentar inventar coisa, intriga, ciuminho... ai, ai", comentou.
Luana Piovani e Pedro Scooby foram casados e são pais de Dom, Bem e Liz. Mesmo depois do fim da relação, os dois seguem ligados pela criação dos filhos, tema que com frequência volta às redes e às entrevistas dos dois. Já Scooby e Cintia Dicker estão juntos desde 2019. Os dois oficializaram a relação em 2020 e são pais de Aurora, de 3 anos.
Eu detestaria ganhar um carro!" A Luana Piovani sendo 100% sincera ao reagir ao presentão que a Cintia Dicker ganhou do Pedro Scooby. pic.twitter.com/nTXkJEFgcw— Pauta Club (@PautaClube) May 11, 2026