Whindersson Nunes - Reprodução de vídeo

Whindersson Nunes Reprodução de vídeo

Publicado 12/05/2026 10:29

Rio - Whindersson Nunes, de 31 anos, relembrou o período em que ficou internado para tratar quadro depressivo e o uso de substâncias. Em entrevista à Maya Massafera, o humorista contou que a decisão de buscar ajuda partiu dele depois de ouvir o relato de um amigo.



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"Um amigo me contou que tinha ido. É um amigo meu que eu tenho ele muito como uma referência", afirmou. E, ao ouvir que a experiência tinha sido positiva, resolveu seguir o mesmo caminho. "Aí eu falei: 'Pô, então eu vou'". "Um amigo me contou que tinha ido. É um amigo meu que eu tenho ele muito como uma referência", afirmou. E, ao ouvir que a experiência tinha sido positiva, resolveu seguir o mesmo caminho. "Aí eu falei: 'Pô, então eu vou'".

Em seguida, Maya perguntou se a internação tinha relação com depressão ou foi por outro motivo. "Por substâncias", disse Whinderson, que acrescentou: "Também. Foi por tudo, né? Você está em depressão.. Eu fui buscar sabedoria, filosofia, qualquer coisa que me deixasse mais tranquilo depois que eu já tinha descoberto todos os tipos de droga. Meio artístico… você vai em todo lugar, todo mundo tem tudo, todo mundo fala tudo e eu sempre fui essa pessoa do agora. 'O que é isso aí? Bota aí pra mim'".

De acordo com o humorista, esse hábito foi tendo uma crescente até se tornar problemático. "Vai indo, vai indo, quando vai ver você já está num ponto que é preocupante".

Durante a conversa, o humorista mencionou experiências que viu nas clínicas onde esteve internado. Falou, por exemplo, de pacientes que tomavam remédios para dormir, ou para ficarem acordados, e já não conseguiam mais ter o efeito esperado.

No total, o artista disse que ficou dois meses internado e passou por duas clínicas diferentes. "Foi um mês numa e quase um mês em outra". A primeira, segundo ele, tinha um perfil mais elitizado, embora não tenha detalhado muito essa diferença.



Ao fim da entrevista, Whindersson explicou o motivo de falar publicamente sobre esse tipo de experiência. Segundo ele, muita gente o procura em busca de orientação por enxergar em sua trajetória alguém que saiu de um lugar difícil e conseguiu seguir em frente.

"As pessoas pensam: 'Poxa, ele deve saber de alguma coisa, né? Porque saiu de um lugar difícil e eu estou nesse lugar difícil. Me diz alguma coisa'", disse. Por isso, afirmou que muitas vezes expõe a própria dor para tentar alcançar quem está passando por algo parecido. "Eu tenho que me expor".

Assista a entrevista na íntegra: