Tirullipa mostra situação do circo após incêndio - Reprodução de vídeo

Tirullipa mostra situação do circo após incêndioReprodução de vídeo

Publicado 12/05/2026 08:57 | Atualizado 12/05/2026 09:19

Rio - Tirullipa se manifestou sobre o incêndio que atingiu seu circo, em Natal, no Rio Grande do Norte, em um vídeo publicado no Instagram, nesta segunda-feira (11). O humorista mostrou como o local ficou depois de pegar fogo, lamentou o ocorrido e agradeceu por ninguém ter ficado ferido.

fotogaleria

"Eu não queria vir mostrar para vocês o circo nesta situação... O circo pegou fogo, nesta madrugada, e glória a Deus não atingiu ninguém. Está tudo bem, nos conformes. Bem material, a gente tem saúde, papai do céu vai abençoar. Como eu disse: 'Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor'. Se ele tiver que me dar novamente, ele vai me dar. Isso aqui é que ele quer mostrar alguma coisa", afirmou Tiru.

Ele destacou que investiu todo seu dinheiro no circo e comentou que está 'muito mal' com o ocorrido. "Todo meu investimento, tudo o que eu tinha, joguei aqui dentro durante todos os meus anos de carreira. O legado do meu pai está aqui dentro, meu propósito está aqui dentro. E estou vendo que virou cinzas, né? Chorei muito, fiquei muito triste. Estou muito mal com tudo. Mas estou muito agradecido ao papai do céu. Por ter salvo as vidas. Porque seria pior se tivesse perdido alguém aqui".

Em outro trecho da publicação, Turillipa mencionou as mais de 100 famílias que dependem do trabalho. "São mais de 100 famílias que dependem deste sustento, que estão desabrigadas aqui. Mas eu estou com eles. Eu falei pra eles. Se eles estiverem comigo, a gente vai reerguer essa lona, com a sua ajuda, com a ajuda do Brasil. Quero agradecer o carinho de vocês", afirmou.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Perfil reserva do @tirullipa (@circodotiru)



Vários famosos demonstraram apoio ao humorista através dos comentários. "Deus te ama, o melhor estar por vir. Não podemos deixar que o nosso palhaço predileto pare por nada nesse mundo. Fica firme, estamos todos contigo. Você é muito amado e especial", disse Lucas Guimarães. "Tudo vai ser reconstruído", comentou Simony. "O palhaço vai voltar a sorrir . O Brasil te ama", declarou Thayse Teixeira. "Poxa, Tiru. Meus sentimentos, irmão, papai do céu vai te dar tudo em dobro", afirmou Nego do Borel.

Entenda

Um incêndio atingiu o Circo do Tirú, do humorista Tirullipa, na madrugada desta segunda-feira (11), em Natal, no Rio Grande do Norte. O espaço, que funcionava na área externa do estádio Arena das Dunas, começou a pegar fogo por volta das 4h30. Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe chegou ao local em menos de cinco minutos após o acionamento. Ninguém ficou ferido.

A Neoenergia Cosern, concessionária de energia elétrica, fez vistoria no local e constatou que os geradores do circo estavam desligados, o que reduziu maiores riscos à operação. O local está isolado para segurança da população e das equipes responsáveis. A Defesa Civil realizará a avaliação da estrutura. A causa do incêndio, ainda, não foi identificada.