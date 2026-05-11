Circo fica localizado na área externa da Arena das DunasReprodução / Redes sociais
Incêndio atinge circo do humorista Tirullipa em Natal (RN)— Jornal O Dia (@jornalodia) May 11, 2026
Crédito: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/7nVrsVijtD
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Circo fica localizado na área externa da Arena das DunasReprodução / Redes sociais
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Vídeo: Incêndio atinge circo do humorista Tirullipa
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