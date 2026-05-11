Circo fica localizado na área externa da Arena das Dunas - Reprodução / Redes sociais

Circo fica localizado na área externa da Arena das DunasReprodução / Redes sociais

Publicado 11/05/2026 08:19 | Atualizado 11/05/2026 08:55

Um incêndio atingiu o Circo do Tirú, do humorista Tirullipa, na madrugada desta segunda-feira (11), em Natal, no Rio Grande do Norte. Ninguém ficou ferido.

Incêndio atinge circo do humorista Tirullipa em Natal (RN)



Crédito: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/7nVrsVijtD — Jornal O Dia (@jornalodia) May 11, 2026

O espaço, que funcionava na área externa do estádio Arena das Dunas, começou a pegar fogo por volta das 4h30. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível observar que as chamas consumiram a estrutura principal do espaço.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe chegou ao local em menos de cinco minutos após o acionamento, devido à proximidade do quartel responsável com o espaço. O trabalho de combate ao incêndio e de rescaldo durou cerca de uma hora.

A Neoenergia Cosern, concessionária de energia elétrica, fez vistoria no local e constatou que os geradores do circo estavam desligados, o que reduziu maiores riscos à operação.

Em nota publicada nas redes sociais, o Circo do Tirú classificou o ocorrido como "um dos momentos mais tristes e difíceis" do espaço e afirmou que a reconstrução será conduzida com "sonho, trabalho, união e coração".

"Hoje vivemos um dos momentos mais tristes e difíceis da história do Circo do Tirú. Nessa madrugada, nosso circo foi atingido por incêndio cujas causas ainda estão sendo apuradas. Felizmente, o mais importante permaneceu intacto: ninguém se feriu. Apesar das perdas materiais, restou de pé aquilo que sempre foi a nossa verdadeira estrutura: o amor pela arte, pela cultura, pelo circo e pelas pessoas. (...) O Circo do Tirú foi construído com sonho, trabalho, união e coração. E será com essa mesma essência que iremos nos reconstruir. Não é o fim da nossa história. É apenas mais um capítulo que enfrentaremos juntos e voltaremos mais fortes, mais unidos e ainda mais gratos."

Ainda não se sabe o que causou o incêndio. O local está isolado para segurança da população e das equipes responsáveis. A Defesa Civil realizará a avaliação da estrutura.

A reportagem questionou a Prefeitura de Natal e o Corpo de Bombeiros sobre a documentação do circo, mas ainda não obteve resposta.



