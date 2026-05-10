Lula e Flávio Bolsonaro publicaram mensagens de Dia das Mães em redes sociaisReprodução / X
Em sua postagem, o presidente relembrou sua mãe, Dona Lindu, a quem atribuiu a inspiração para sua crença em um Brasil mais justo, afirmando que aprendeu com ela a nunca desistir. "Antes de qualquer cargo, antes de qualquer título, eu sou filho de Dona Lindu. E esse será sempre o maior orgulho da minha vida", escreveu. O texto estende ainda a homenagem a "milhões de mulheres brasileiras que sustentam suas famílias com a própria coragem".
Neste Dia das Mães, penso em Dona Lindu e em milhões de mulheres brasileiras que sustentam suas famílias com a própria coragem. Mulheres que acordam antes do sol, enfrentam a dureza da vida e ainda encontram forças para oferecer carinho, proteção e esperança aos seus filhos.— Lula (@LulaOficial) May 10, 2026
Se… pic.twitter.com/uvBeIW9oE7
Por sua vez, o senador Flávio Bolsonaro publicou um vídeo em que narra uma mensagem de agradecimento às mães. O texto de Bolsonaro ressalta a perseverança materna: "Uma mãe pode até se cansar. Mas nunca desiste". O pré-candidato do PL desejou um feliz Dia das Mães a todas as famílias brasileiras, personalizando a homenagem nas figuras de sua esposa, Fernanda, e de sua mãe, Rogéria Bolsonaro.
Uma mãe pode até se cansar.— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) May 10, 2026
Mas nunca desiste.
Mesmo nas noites difíceis, nas preocupações silenciosas e nos dias em que ninguém vê o esforço… ela continua ali.
Cuidando, protegendo, amando.
Hoje é dia de agradecer quem dedicou a própria vida para cuidar da nossa.
Nas… pic.twitter.com/4QtTkBCXWb
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