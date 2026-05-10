Mulher foi presa em flagrante por abandono de incapaz - Divulgação / PCDF

Mulher foi presa em flagrante por abandono de incapazDivulgação / PCDF

Publicado 10/05/2026 11:57

Uma mulher foi presa neste sábado (9), véspera do Dia das Mães, por deixar o filho sozinho em casa, no Guará, Distrito Federal.

A criança, de 9 anos de idade, é diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) de nível 3 de suporte, conhecido como autismo severo. A classificação é a mais alta da condição, e exige maior quantidade de cuidados.

A Polícia Civil foi acionada pelo Conselho Tutelar, que recebeu uma denúncia anônima sobre as condições da criança. Segundo as informações, o menor chorava e batia na porta do apartamento, aparentando nervosismo e desespero.

Os policiais foram ao local e constataram que a criança estava, de fato, trancada e desacompanhada em casa. Momento depois, a mãe voltou ao apartamento com a filha de colo, e disse que tinha se ausentado por apenas 30 minutos para buscar a criança menor na creche.

Em seguida, com a autorização da mulher, os agentes entraram na casa e observaram condições de risco para a criança, como janelas sem proteção no apartamento, que fica no 4º andar.

A mãe foi presa em flagrante pelo crime de abandono de incapaz. A Polícia Civil segue investigando o caso.