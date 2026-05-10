Homem deixou o local acompanhado por seguranças e foi suspenso de todas as unidades da redeReprodução / Redes sociais
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Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 52 milhões
Números sorteados são: 25 - 42 - 45 - 48 - 50 - 60
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Quatro estudantes foram detidos e levados para o 7º DP, de acordo com universitários que estavam no local
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