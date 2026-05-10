Homem deixou o local acompanhado por seguranças e foi suspenso de todas as unidades da rede - Reprodução / Redes sociais

Homem deixou o local acompanhado por seguranças e foi suspenso de todas as unidades da redeReprodução / Redes sociais

Publicado 10/05/2026 11:03

Um homem foi expulso de uma academia neste sábado (9), após ser flagrado se masturbando dentro do estabelecimento, em Arapiraca, no Agreste de Alagoas. O caso aconteceu enquanto ele treinava diante de outros clientes.

Segundo testemunhas, o homem já estaria praticando atos obscenos dentro da academia há cerca de dois meses. No entanto, as mulheres afirmaram que nunca haviam presenciado o ocorrido até este sábado, quando ele foi visto se masturbando enquanto olhava o celular.

Ao perceberem o que estava acontecendo, alunos começaram a gritar e repreender o homem, que permaneceu no local mesmo após as reclamações. O responsável pela academia foi acionado e conversou com o homem, que admitiu o comportamento ainda no estabelecimento.

As testemunhas afirmaram que ele disse enfrentar de problemas mentais e deixou o local acompanhado por seguranças, após ser suspenso de todas as unidades da rede. A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e adotar as medidas cabíveis.

