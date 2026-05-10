Ex-ministro e parlamentares trocam ofensas em rede social após indicação de André do Prado para disputa em São Paulo - Wikipedia / Montagem / Reprodução

Ex-ministro e parlamentares trocam ofensas em rede social após indicação de André do Prado para disputa em São PauloWikipedia / Montagem / Reprodução

Publicado 10/05/2026 17:35 | Atualizado 10/05/2026 17:37

A escolha do Partido Liberal (PL) pela pré-candidatura do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, ao Senado continua dilatando o racha na direita bolsonarista em São Paulo.



Nos últimos dias, o ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro e deputado federal Ricardo Salles (Novo) vem discutindo nas redes sociais e por meio de entrevistas com Eduardo Bolsonaro e seus aliados próximos, em razão das críticas que fez à indicação de Prado.



Nas últimas horas, o deputado estadual Gil Diniz (PL-SP), o deputado federal Mário Frias (PL-SP) e o comentarista Rodrigo Constantino entraram na discussão, escolhendo lados opostos.



A troca de farpas começou no momento da confirmação de Prado como pré-candidato do PL com apoio de Eduardo, que defendia um nome mais ideológico para a vaga. Eduardo, contudo, mudou de ideia e passou a defender Prado após uma série de negociações com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto. O filho de Bolsonaro afirma que será candidato a suplente do presidente da Alesp.



Antes da escolha, Salles escreveu numa rede social que não acreditava que Eduardo "se sujeitasse a ser suplente do pupilo do Valdemar", e que o ex-deputado "nunca se deu bem com essa turma corrupta do centrão fisiológico e anti ideológico, que é justamente a ala valdemarista do PL". E completou: "Ele não vai se deixar usar por eles."