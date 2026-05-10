Ônibus tombou às margens da rodoviaDivulgação / CBMMG
Ônibus com 40 passageiros tomba e deixa um morto em Minas
14 pessoas tiveram lesões graves ou moderadas
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