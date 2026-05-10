Ônibus tombou às margens da rodovia - Divulgação / CBMMG

Ônibus tombou às margens da rodoviaDivulgação / CBMMG

Publicado 10/05/2026 09:30

Um ônibus com 40 pessoas tombou na noite deste sábado (9) na MGC-367, no município de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Uma vítima morreu no local e outras 39 ficaram feridas.

O acidente aconteceu por volta das 19h, no km 570 da rodovia, num trecho conhecido como Serra do Gombô. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava trabalhadores rurais da cidade mineira Unaí para Itamarandiba, também em Minas.



Ainda de acordo com a corporação, 14 pessoas tiveram lesões graves ou moderadas, e 25, apenas ferimentos leves. As vítimas foram inicialmente encaminhadas ao Pronto Atendimento de Santa Isabel e, em seguida, transferidas para o Hospital Nossa Senhora da Saúde e para a Santa Casa.

A operação de resgate contou com o trabalho de 32 bombeiros, 11 agentes do Samu e 23 policiais militares, além de equipes da Polícia Civil e de autoridades municipais.

A prefeitura de Diamantina lamentou o acidente e informou que o Hemonúcleo Regional da cidade estará excepcionalmente aberto neste domingo, para recebimento de doações de sangue para as vítimas, das 8h às 12h.

Ainda não se sabe as causas do acidente. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o caso.