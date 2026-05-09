Imediações da Ponte Estaiada foram palco de perseguição que terminou em tragédia na Zona Oeste - Marcosleal/ Wikipedia / Reprodução

Imediações da Ponte Estaiada foram palco de perseguição que terminou em tragédia na Zona OesteMarcosleal/ Wikipedia / Reprodução

Publicado 09/05/2026 19:25

Uma mulher morreu em um acidente de moto na tarde deste sábado (9), após tentar escapar de uma tentativa de assalto na Avenida das Nações Unidas, na região do Itaim Bibi, Zona Oeste de São Paulo.

O caso ocorreu perto de pontos movimentados da região, como a Ponte Estaiada (Octávio Frias de Oliveira) e a Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini. Ao menos dois ladrões fugiram.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar (PM), duas mulheres estavam em uma motocicleta quando acabaram abordadas por dois bandidos, também em uma moto. A aproximação ocorreu pouco antes das 16h.

Ao tentarem a fuga, as vítimas colidiram contra uma mureta no local, aponta o registro policial. Os autores do crime escaparam logo depois — ainda não se sabe se eles chegaram a levar algum pertence das mulheres.

De acordo com a corporação, equipes do Samu prestaram o atendimento inicial e constataram o óbito de uma das ocupantes da moto ainda no local. A outra pessoa ferida seguiu socorrida para o Pronto-Socorro Campo Limpo.

A ocorrência teve registro no 15º Distrito Policial (Itaim Bibi). Procurada, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) ainda não retornou o contato.