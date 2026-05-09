Cargueiro da Gol saiu da pista após pouso em Salvador - Reprodução / Redes sociais

Cargueiro da Gol saiu da pista após pouso em Salvador Reprodução / Redes sociais

Publicado 09/05/2026 12:14 | Atualizado 09/05/2026 12:41

Um avião cargueiro da Gol saiu da pista após pousar no aeroporto de Salvador, na Bahia, na manhã deste sábado (9). A aeronave não transportava passageiros e os tripulantes não ficaram feridos.

O voo G3 9618, operado por um Boeing 737-800 de matrícula PS-GFC, decolou às 5h30 da manhã do Aeroporto de Internacional Guarulhos (SP) e pousou na capital baiana por volta das 7h30.

Imagens publicadas em redes sociais mostram que os pneus da aeronave ficaram afundados na grama após o avião sair da pista.

Pneus do avião ficaram 'enterrados' na grama Reprodução / Redes sociais

Em nota enviada à reportagem, a Gol informou que o avião está na área de segurança do aeroporto e afirmou que está "à disposição" para colaborar com as autoridades.

"A GOL informa que a aeronave cargueira – sem passageiros – que efetuava o voo G3 9618 na manhã deste sábado (09/05), entre Guarulhos (GRU) e Salvador (SSA), saiu da pista após o pouso e está na área de segurança do aeroporto. Os tripulantes responsáveis pelo voo se encontram bem, sem ferimentos. A Companhia está à disposição para colaborar com as autoridades."

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes (Cenipa) vai apurar as causas do incidente. Segundo o órgão, profissionais realizam a coleta de dados no local e verificam os danos à aeronave.

"Durante a Ação Inicial, profissionais qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação.", informou o Centro.

A reportagem procurou a Vinci Airports, concessionária responsável pelo aeroporto de Salvador, mas ainda não obteve resposta.

Em consulta à plataforma de rastreamento de voos FlightRadar 24, é possível observar que o aeroporto está recebendo pousos e decolagens normalmente.