Polícia Civil prendeu abusador e mãe da criança - Divulgação / PCBA

Polícia Civil prendeu abusador e mãe da criançaDivulgação / PCBA

Publicado 09/05/2026 10:51

A Polícia Civil da Bahia prendeu, na tarde de sexta-feira (8), os dois envolvidos na morte de um bebê de 1 ano de idade, vítima de estupro e asfixia, no município de Antônio Gonçalves, no interior do estado.

O caso aconteceu na quinta-feira (7). Segundo a corporação, um homem de 62 anos, um conhecido da mãe da criança, praticou violência sexual contra o bebê. A mulher, de 18 anos, flagrou a ação e, em seguida, asfixiou o filho durante a amamentação.

A mãe acionou o Samu e ocultou a cometimento dos dois crimes. A equipe atendeu a criança e a levou para um hospital da região, mas o bebê chegou ao local sem vida. Durante o atendimento médico, foram constatados indícios de abuso sexual.

O homem e a mulher, que não tiveram a identidade revelada, foram presos em flagrante em ação conjunta com a Polícia Militar. Eles vão responder por estupro de vulnerável e homicídio. Os dois seguem custodiados e à disposição da Justiça.

Em nota, a prefeitura de Antônio Gonçalves manifestou pesar pela morte do bebê e disse que acompanha as investigações.

"A Prefeitura Municipal manifesta profundo pesar pela trágica morte do pequeno N., ocorrida na última quinta-feira (7), fato que causa enorme comoção em toda a comunidade. Neste momento, as entidades responsáveis acompanham o caso junto aos órgãos competentes e reforça que todas as informações serão devidamente apuradas pelas autoridades responsáveis. A gestão municipal se solidariza com os familiares e amigos."

A Polícia Civil investiga o caso.