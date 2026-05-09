Polícia Civil prendeu abusador e mãe da criançaDivulgação / PCBA
Mãe mata bebê de 1 ano após conhecido estuprar a criança
Mulher e abusador foram presos em flagrante, no interior da Bahia
Mulher morre em acidente de moto após tentar fugir de assalto
Ao menos dois suspeitos conseguiram escapar
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