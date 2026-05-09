Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 - Loterias Caixa / Reprodução

Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6Loterias Caixa / Reprodução

Publicado 09/05/2026 21:14 | Atualizado 09/05/2026 21:17

O concurso 3.006 da Mega-Sena foi realizado neste sábado (9). O prêmio para quem acertar as seis dezenas foi estimado em R$ 43.689.989,57 milhões.

Os números sorteados são: 25 - 42 - 45 - 48 - 50 - 60



A Caixa Econômica não divulgou as parciais até o momento.

Apostas

Para o próximo concurso, os jogos podem ser feitos até as 20h (horário de Brasília) da próxima terça-feira (12), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Os sorteios da mega acontecem às terças, quintas e sábados.



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.



