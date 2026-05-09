Pedro Uczai classifica suspensão de nova lei como derrota para aliados do ex-presidente Jair BolsonaroRedes Sociais / Reprodução
Líder do PT na Câmara dos Deputados comemora suspensão da Lei da Dosimetria por Moraes
Pedro Uczai afirma que Congresso não pode usar lei como escudo para golpistas
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