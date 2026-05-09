Aposta simples custa R$ 6 - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil / Arquivo

Aposta simples custa R$ 6Rafa Neddermeyer / Agência Brasil / Arquivo

Publicado 09/05/2026 08:52

A Mega-Sena irá sortear, neste sábado (9), um prêmio acumulado de R$ 45 milhões. O sorteio está marcado para às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão nas redes sociais da instituição.

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

As apostas podem ser feitas até às 20h pelo site oficial da Caixa Econômica ou em casas lotéricas. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.