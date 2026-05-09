Caso ocorreu no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, em Alagoas - Reprodução / Google Street View

Caso ocorreu no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, em AlagoasReprodução / Google Street View

Publicado 09/05/2026 08:23

Uma mulher, de 27 anos, foi presa em flagrante, nesta sexta-feira (8), por tentar embarcar em um voo com uma passagem aérea emitida em nome de uma comissária de bordo, no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, em Alagoas. Segundo a Polícia Civil, ela adquiriu o bilhete por R$ 22,45.

A Delegacia de Proteção ao Turista (Dptur) do aeroporto recebeu uma denúncia da companhia aérea sobre a irregularidade e iniciou a ação. Segundo a delegada responsável, Luci Mônica, os agentes abordaram a suspeita no exato momento em que ela apresentou o bilhete.

Ao ser questionada pelos agentes, a mulher não apresentou a carteira funcional exigida para o uso desse tipo de passagem. Ela afirmou que viaja frequentemente para São Paulo para repor o estoque de sua loja.

A Polícia Militar encaminhou a mulher para a Central de Flagrantes. Ela foi autuada pelo crime de falsidade ideológica e permanece à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.