Caso ocorreu no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, em AlagoasReprodução / Google Street View
Mulher é presa ao tentar embarcar com passagem de comissária em Alagoas
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