Casal acabou preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Plantão do município - Divulgação / PMMG

Casal acabou preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Plantão do municípioDivulgação / PMMG

Publicado 10/05/2026 08:48

Uma menina, de 4 anos, morreu neste sábado (9), após ficar sob os cuidados do irmão, de 12, em Resplendor, na região do Vale do Rio Doce. A mãe e o padrasto da criança estavam em um bar.

A Polícia Militar foi acionada após a família dar entrada no Hospital de Resplendor com a criança sem sinais vitais. Funcionários da unidade afirmaram aos militares que a menina teria broncoaspirado o próprio vômito, o que pode levar à morte por falta de socorro imediato.

Segundo os militares, a criança de 12 anos ficou responsável por cuidar de outras três: uma menina de 6 anos, a menina de 4 anos que morreu e um bebê de 6 meses.

A mãe e o padrasto tentaram afirmar que havia uma responsável com as crianças. Procurada, a mulher negou e disse que estava no bar com o casal.

O caso foi registrado como abandono de incapaz com resultado morte. O casal acabou preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Plantão do município.