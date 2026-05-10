Morte foi constatada após quadro de parada cardiorrespiratória traumática - Divulgação / CBMMG

Morte foi constatada após quadro de parada cardiorrespiratória traumáticaDivulgação / CBMMG

Publicado 10/05/2026 07:52

Um motorista de caminhão, de 54 anos, morreu neste sábado (9), após bater o veículo contra uma serraria na Avenida Padre Lourenço da Costa, no bairro Morro Grande, em Itajubá, Minas Gerais. O caminhão estava vazio, e não houve outras vítimas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência constatou a morte após um quadro de parada cardiorrespiratória traumática.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informou que ninguém mais ficou ferido; houve apenas danos materiais ao imóvel atingido. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais esteve no local.