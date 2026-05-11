Segundo PMMG, uma denúncia anônima informou que havia um homem armado na adega - Divulgação / PMMG

Segundo PMMG, uma denúncia anônima informou que havia um homem armado na adega Divulgação / PMMG

Publicado 11/05/2026 08:30

Dois homens morreram e uma mulher ficou ferida em um ataque a tiros, na madrugada deste domingo (10), durante uma confraternização em uma adega na Pedreira Prado Lopes, comunidade da região Noroeste de Belo Horizonte, em Minas Gerais

De acordo com testemunhas, os criminosos, que estavam em um veículo prata, passaram atirando pela Avenida José Bonifácio. As pessoas que estavam presentes entraram em pânico e começaram a correr.

As vítimas, identificadas como Victor Hugo de Souza Silva, de 28 anos, e Lorrant Robert, de 33, chegaram a ser socorridas e levadas ao Hospital Odilon Behrens, no bairro São Cristóvão, mas não resistiram aos ferimentos.

Victor Hugo de Souza Silva sofreu dois tiros no peito e um nas costas. Já Lorrant Robert acabou atingido por um disparo nas costas e dois na perna. Uma terceira vítima, de 19 anos, foi atingida de raspão na perna e sobreviveu.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma denúncia anônima informou que havia um homem armado na adega cerca de uma hora e meia antes do crime. Victor Hugo de Souza Silva chegou a ser abordado pelos policiais, mas não encontraram nenhuma arma.

Os corpos seguiram para o Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (IML). A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o caso. Ninguém foi preso.