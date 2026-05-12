Gabriela Loran interpreta Viviane em Três Graças - Reprodução do Instagram

Gabriela Loran interpreta Viviane em Três GraçasReprodução do Instagram

Publicado 12/05/2026 07:00

Rio - Intérprete de Viviane em "Três Graças", Gabriela Loran se emocionou ao falar sobre o casamento de sua personagem e Leonardo (Pedro Novaes), que foi exibido na noite desta segunda-feira (11). Em vídeo publicado no Instagram, a atriz, que é uma mulher trans, comentou a representatividade da cena e exaltou a trajetória da farmacêutica ao longo do folhetim de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva.

"Casar na novela das 9 no contexto da Viviane é reescrever a história da teledramaturgia brasileira. Para além da representatividade, estamos falando de algo mais básico e simples! Estamos falando de humanidade. Viviane se tornou maior do que sua condição de vida, vivi fugiu da caixinha!", escreveu ela na legenda da postagem.

"Viviane é reconhecida nas ruas pelo seu nome, sua identidade. Lembro quando li o texto do teste para a Vivi e bem ali já sabia o caminho que queria trilhar com essa personagem, além de defendê-la com unhas e dentes. Me entreguei a vivi e ela a mim. Hoje lágrimas tomam meu rosto, por que a missão foi cumprida. Viva a Viviane. Obrigada por confiarem essa personagem a mim", completou ela, que fez uma série de agradecimentos.







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Nos comentários, Gabriela foi exaltada pelos colegas do elenco da novela. "Que bom que é você! É e sempre foi excelente! Te amo", afirmou Luiza Rosa. "Aula de talento, força, preparo e autenticidade. Perfeição", elogiou Carla Marins. "Linda linda", disse Guthierry Sotero.

"Te amo e te admiro muito! Entregou excelência do início ao fim, e está fazendo historia! e ainda tem muita história pra ser feita por você nessa vida", comentou Vinicius Teixeira. "Você é inspiração, você é grandona, você fez história amiga", disse Lucas Righi.

