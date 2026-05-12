Vini Jr. abre álbum de fotos raras com VirginiaReprodução / Instagram
Enquanto mostrava uma bota estilizada de Vini Jr., que tinha detalhes semelhantes a um véu, Virginia entrou na brincadeira ao comentar o acessório. “E olha, Vini já tem a bota pra quando a gente for casar. Véu e tudo mais. Arrasou. Tá superempolgado”, disse aos risos.
Logo depois, a influenciadora reforçou o tom descontraído da fala. “Contém ironia e brincadeira, viu, grupo?”, acrescentou.
A postagem aconteceu poucas horas depois de Virginia aparecer ao lado do jogador pela primeira vez desde o início das especulações nas redes sociais sobre o relacionamento dos dois. Nos últimos dias, seguidores passaram a comentar o assunto após Vini Jr. apagar uma foto romântica com a influenciadora pouco tempo depois da publicação.
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