Vini Jr. abre álbum de fotos raras com VirginiaReprodução / Instagram

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Rio - A influenciadora Virginia Fonseca usou o bom humor para brincar sobre um possível casamento com o jogador Vinícius Júnior durante sua passagem por Madri, na Espanha. Hospedada na casa do atleta, ela compartilhou o momento nos stories nesta terça-feira (12).
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Virginia Fonseca brinca sobre casamento com Vini Jr. - Reprodução / Instagram

Enquanto mostrava uma bota estilizada de Vini Jr., que tinha detalhes semelhantes a um véu, Virginia entrou na brincadeira ao comentar o acessório. “E olha, Vini já tem a bota pra quando a gente for casar. Véu e tudo mais. Arrasou. Tá superempolgado”, disse aos risos.

Logo depois, a influenciadora reforçou o tom descontraído da fala. “Contém ironia e brincadeira, viu, grupo?”, acrescentou.

A postagem aconteceu poucas horas depois de Virginia aparecer ao lado do jogador pela primeira vez desde o início das especulações nas redes sociais sobre o relacionamento dos dois. Nos últimos dias, seguidores passaram a comentar o assunto após Vini Jr. apagar uma foto romântica com a influenciadora pouco tempo depois da publicação.