Dadá Coelho e Paulo Betti - Reprodução / Instagram

Dadá Coelho e Paulo BettiReprodução / Instagram

Publicado 12/05/2026 13:48

Rio - Paulo Betti homenageou a mulher Dadá Coelho, que completa 51 anos, nesta terça-feira (12), através das redes sociais. O ator, de 73, publicou uma foto ao lado da amada, exaltou as qualidades dela e falou sobre o convívio dos dois.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Paulo Betti (@paulobetti)

"Hoje é o aniversário dessa mulher arretada, que é um turbilhão de humor e afeto. Tenho a sorte de com ela passar meus dias", escreveu Paulo na publicação. No fim da mensagem, completou: "Te amo muito Darcimeir", se referindo ao nome de batismo da atriz, antes de se corrigir: "ops, Dadá Coelho".



A publicação recebeu comentários de amigos e seguidores do casal. Mariana Aydar escreveu: "Casal querido". A própria Dadá respondeu em tom bem-humorado: "'te amo darcimeire' me pegou muito. Te quiero, guapo!".

"Hoje é o aniversário dessa mulher arretada, que é um turbilhão de humor e afeto. Tenho a sorte de com ela passar meus dias", escreveu Paulo na publicação. No fim da mensagem, completou: "Te amo muito Darcimeir", se referindo ao nome de batismo da atriz, antes de se corrigir: "ops, Dadá Coelho".A publicação recebeu comentários de amigos e seguidores do casal. Mariana Aydar escreveu: "Casal querido". A própria Dadá respondeu em tom bem-humorado: "'te amo darcimeire' me pegou muito. Te quiero, guapo!".

Em 2021, o ator pediu a humorista em casamento durante uma manifestação no Rio de Janeiro. O casal está junto desde 2015, somando cerca de 11 anos de relacionamento.