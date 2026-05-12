Dadá Coelho e Paulo BettiReprodução / Instagram
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"Hoje é o aniversário dessa mulher arretada, que é um turbilhão de humor e afeto. Tenho a sorte de com ela passar meus dias", escreveu Paulo na publicação. No fim da mensagem, completou: "Te amo muito Darcimeir", se referindo ao nome de batismo da atriz, antes de se corrigir: "ops, Dadá Coelho".
A publicação recebeu comentários de amigos e seguidores do casal. Mariana Aydar escreveu: "Casal querido". A própria Dadá respondeu em tom bem-humorado: "'te amo darcimeire' me pegou muito. Te quiero, guapo!".