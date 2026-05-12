Pai de Melody rebate acusações de que Bella Angel canta pela irmã nos shows Reprodução / Instagram / X
Durante a apresentação em uma casa LGBT de São Paulo, Belinho pegou o microfone e negou que Bella cante no lugar de Melody. Segundo ele, a participação da filha mais velha faz parte do espetáculo.
“A galera estava falando que a Bella fica atrás cantando. Gente, ela faz a segunda voz e ela também participa do show. Como ela vai estar cantando lá atrás e ao mesmo tempo aqui? E outra coisa: a Bella tem voz aguda, a Melody tem voz grave. As pessoas gostam de fazer fake news. Aí falaram: o pai dela coloca a menina escondida para que a Bella cante. Não tem nada a ver. Vocês viram que a Melody está cantando aqui desde o início. Isso é pura fake news”, declarou ele, enquanto o público reagia com gritos e aplausos.
Belinho também explicou o motivo de Bella permanecer nos bastidores durante parte da apresentação. De acordo com ele, a estratégia faz parte da dinâmica do show.
“Ela não entra porque tem que entrar no meio do show. Se ela entrar antes, perde a graça. Imagina se a gente colocasse ela aqui em pé fazendo back vocal”, afirmou.
Além de participar das apresentações, Bella Angel também compõe músicas do repertório da irmã, entre elas o hit “Jet Ski”.
Pai de Melody afasta rumores em torno da voz das filhas pic.twitter.com/2MlhImDSrq— WWLBD (@whatwouldlbdo) May 11, 2026
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