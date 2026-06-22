Victtor Hugo Maia e Luellem de Castro interpretam Tino e Talita - Divulgação/Globo

Victtor Hugo Maia e Luellem de Castro interpretam Tino e Talita Divulgação/Globo

Publicado 22/06/2026 21:12 | Atualizado 22/06/2026 21:19

Rio - Com 20 episódios, a novela vertical "Onde Está a Boiadeira?" estreou nesta segunda-feira (22) nas redes sociais da TV Globo, expandindo o universo de "Coração Acelerado", novela das 19h da emissora. Além de Ana Castela e Andre Luiz Frambach, protagonistas da produção, a trama traz personagens já conhecidos do público, como Talita e Tino, interpretados por Luellem de Castro e Victtor Hugo Maia.

fotogaleria

O ator conta que ficou animado desde o primeiros momento em que ouviu falar do projeto. "Quando soube do projeto fiquei com aquela vontade de estar junto com a galera. Passaram algumas semanas e me falaram que eu iria fazer parte, daí foi só felicidade. É um formato novo, que está crescendo no mundo todo. Sou muito curioso, então, gosto de embarcar em novas experiências que me desafiam como artista", diz.

Já Luellem admite que recebeu o convite com curiosidade e sem saber exatamente o que esperar. "Achei curioso. Não sabia muito bem no que ia dar, mas no fim me diverti".

Um dos desafios apontados pelos atores foi se adaptar ao ritmo acelerado da produção. Com episódios curtos, as cenas precisam ser mais objetivas e diretas. "Se você tem que dar um passo, precisa se resolver naquele único passo, porque, se der mais um, já estoura o tempo de tela. Isso me lembrou muito os exercícios de ritmo e tempo do teatro, em que nós, atores, escolhemos ações e precisamos executá-las dentro de um determinado espaço de tempo", explica Victtor.

A atriz também percebeu a velocidade das gravações, mas afirma que a adaptação aconteceu naturalmente. "O fato de as coisas serem feitas de forma muito rápida me deixaram um pouco confusa, mas depois você se acostuma. Não é muito diferente do trabalho que a gente já faz".

Para Victtor, o novo formato tem potencial para ampliar o alcance da história. "A internet é um universo à parte. Hoje em dia, as pessoas consomem muito conteúdo pelo celular e conseguem compartilhar instantaneamente aquilo que estão assistindo. Estamos falando de um universo que o público já conhece e gosta. Temos nomes de peso no elenco e ainda contamos com a Ana Castela", avalia.

Na trama, Ana Castela busca um momento de anonimato com Gael (André Luiz Frambach), mas os dois sofrem um acidente enquanto fogem de Talita e Tino, vividos por Luellem e Victtor. Ao ser questionada se já viveu alguma situação em que preferisse não ser reconhecida, a atriz respondeu com bom humor.

"Não! Eu fui adolescente numa época que não tinha essa coisa de celular. A gente fazia besteira e ficava registrado só no coração dos presentes. Passei batido dessa fase de querer esconder algo de alguém", afirma aos risos.